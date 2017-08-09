Дадин подал жалобу в ЕСПЧ на передачу СМИ видео из колонии

Гражданский активист Ильдар Дадин подал жалобу в Европейский суд по правам человека на передачу записей с камер видеонаблюдения из карельской колонии телеканалу РЕН-ТВ. Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокат Николай Зборошенко, представляющий интересы Дадина, уточнил, что активист добивается признания нарушения российскими властями права на уважение частной и семейной жизни и права на эффективное средство правовой защиты. По мнению заявителя, власти незаконно передали третьим лицам записи с камер, установленных в колонии. Телеканал РЕН ТВ использовал записи с избиением Дадина в колонии для создания сюжетов. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала их пропагандой.

В июне Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Дадина к Федеральной службе исполнения наказаний, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре . Кроме того, Дадин требовал взыскать 350 тысяч рублей компенсации за передачу видеозаписей СМИ без его согласия.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.