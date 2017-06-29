Дадин проиграл суд по иску о передаче СМИ видео из колонии

Замоскворецкий районный суд города Москвы отклонил иск активиста Ильдара Дадина к Федеральной службе исполнения наказаний, Следственному комитету и Генеральной прокуратуре за передачу видео из карельской колонии РЕН ТВ. Об этом сообщает РАПСИ.

Кроме того, Дадин требовал взыскать 350 тысяч рублей компенсации за передачу видеозаписей СМИ без его согласия.

Защита гражданского активиста собирается обжаловать решение.

Ранее РЕН ТВ использовал записи с избиением Дадина в колонии для создания сюжетов. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала их пропагандой. В начале мая Дадин обратился с иском в суд.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в колонии. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Дадин вышел на свободу 26 февраля.