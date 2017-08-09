КНДР пригрозила ракетным ударом по военной базе США на Гуаме

Северная Корея "тщательно изучает" возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.Об этом говорится в заявлении командования вооруженных сил КНДР, распространенном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

В нем утверждается, что план нападения с применением ракет средней дальности "Хвансон-12", который разрабатывается северокорейскими военными, "будет приведен в действие, как только лидер Ким Чен Ын примет решение".

За несколько часов до этого заявления президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР невиданными "огнем и гневом", если Пхеньян будет угрожать Соединенным Штатам.

Это была реакция президента США на угрозы "преподать США серьезный урок", последовавшие из Пхеньяна после одобрения в субботу Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей дополнительные санкции против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Пхеньяну уже удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку, которую они могут установить на баллистических ракетах.