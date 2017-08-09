В офисе украинского интернет-издания "Страна.ua" проходят обыски

В редакции украинского интернет-издания "Страна.ua" и в домах его сотрудников проходят обыски. Сайт издания работает в штатном режиме. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

В Службе безопасности Украины заявили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют компьютеры в офисе на наличие материалов, содержащих государственную тайну.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщали, что у главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы изъяли флешку с секретной информацией Министерства обороны. Медиаменеджер назвал эти данные фабрикацией.

Игорь Гужва был арестован по подозрению в вымогательстве. Позже его освободили под залог. По версии следствия, медиаменеджер получал взятки за обещания не размещать компромат на одного из политиков. Сам Гужва связывает преследование с критическими публикациями об одном из украинских депутатов.