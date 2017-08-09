Власти Германии отказались от массовой высылки афганских беженцев

Власти Германии отказались от массовой высылки афганских мигрантов. В Министерстве иностранных дел и МВД пересмотрели оценку ситуции с безопасностью в Афганистане и исключили его из списка "безопасных" стран.

До сегодняшнего дня правительство ФРГ считало ситуацию с безопасностью в Афганистане довлетворительной. В перечень так называемых "безопасных" стран также входили Албания, Македония, Черногория и Сербия. Соискателей убежища из этих государств высылали на родину.

В планах германских властей было депортировать около 10 тысяч афганских мигрантов. Такое решение было принято в ноябре прошлого года. После теракта в Кабуле в мае, жертвами которого стали не менее 80 человек, оценку уровня безопасности в Афганистане пересмотрели.

В 2016 году Германия вернула в Афганистан 27 просителей убежища, в 2015 году — только 9. В настоящее время на территории ФРГ находятся порядка 250 тысяч афганцев. Это около 5 процентов от общего количества выходцев из Афганистана.