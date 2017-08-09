Дочь "друга Путина" Владимира Литвиненко подала в суд на отца

Ольга Литвиненко, дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России, подала иск в суд на отца с требованием вернуть несовершеннолетнего ребёнка. Об этом она сообщила Радио Свобода.

Как утверждает Ольга Литвиненко, ее отец похитил внучку Эстер-Марию и теперь выдает её за свою дочь. Владимир Литвиненко смог получить права опекуна от биологического отца девочки, который сейчас живет в Нидерландах. Ольга добивается возвращения ребёнка последние шесть лет.

В исковом заявлении, принятом Сестрорецким районным судом Санкт-Петербурга, Ольга Литвиненко подчеркнула, что не лишена и не ограничена в родительских правах, но, несмотря на это, ей не позволяют общаться с дочерью.

В июне стало известно, что Ольга Литвиненко подала заявку на вступление в движение Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и работает над проектами по развитию демократических институтов в России. В прошлом она была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Справедливой России", а в 2011 году уехала в Европу, как утверждается, из-за угроз со стороны отца.

Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина и позиционирует себя как друга президента. Он заявлял о похищении дочери, пытаясь помешать ей пользоваться имуществом в России. Пользуясь судебным решением, он отобрал у матери старшую дочь — свою внучку.