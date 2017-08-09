Бухгалтер "Седьмой студии" обвинила Серебренникова в хищениях

Бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которую обвиняют в причастности к хищениям, дала показания против художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и бывшего директора театра Алексея Малобродского. Она обвинила их в попытке присвоить часть денег, выделенных из бюджета в 2014 году. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Дочери Масляевой Марина и Ольга заявили о слежке за своей матерью. Как следует из зачитанных в суде протоколов допроса, в ее организации они подозревают Серебренникова, Малобродского и бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина. Те якобы хотели выяснить круг общения Нины Масляевой и оказать на нее давление. Судья сообщила, что эти показания сейчас изучает Федеральная служба безопасности.

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы Масляевой, Малобродского и Итина, которых обвиняют в хищении 68 миллионов рублей.

В конце мая в рамках дела "Седьмой студии" прошли обыски в "Гоголь-центре" и квартире Кирилла Серебренникова.