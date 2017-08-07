У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников сообщил, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт. Об этом он рассказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Серебренников добавил, что пока не может выехать за границу, но надеется, что ему удастся выполнить свои обязательства по контракту с театром в Штутгарте, где в сентябре российский режиссер должен ставить оперу-сказку „Ганс и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка.

В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств в"Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире её основателя Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку "Сна в летнюю ночь" в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет идет в "Гоголь-центре".

Российские деятели культуры в понедельник написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств в "Седьмой студии".

Ранее представители российской театральной общественности, а также члены Конгресса интеллигенции назвали уголовное преследование в отношении сотрудников "Гоголь-центра" попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".