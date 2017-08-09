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Лицом к событию

Остановить Собянина?

Митинг против реновации жилья 14.05.2017.

За что идет борьба на выборах в Москве? В 19:05 обсуждают Максим Кац, Юлия Галямина, Андрей Клычков, Михаил Шнейдер, Михаил Виноградов

Могут ли победы оппозиционеров на муниципальных выборах в Москве изменить жизнь в столице, ограничить произвол мэра Сергея Собянина?

Обсуждают политики Максим Кац, Юлия Галямина, Андрей Клычков (КПРФ), Михаил Шнейдер (ПАРНАС), политолог Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 августа в 19:05.

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