Остановить Собянина?

Могут ли победы оппозиционеров на муниципальных выборах в Москве изменить жизнь в столице, ограничить произвол мэра Сергея Собянина?

Обсуждают политики Максим Кац, Юлия Галямина, Андрей Клычков (КПРФ), Михаил Шнейдер (ПАРНАС), политолог Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 9 августа в 19:05.