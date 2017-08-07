"Овощи" Путина. Эфир в 21:05

Приходят Путин, Грызлов и Миронов в ресторан. К Путину подходит официант и спрашивает:

- Владимир Владимирович, что будете заказывать?

- Я буду мясо.

- А как же овощи?

- Овощи тоже будут мясо.

Борис Ельцин не боялся окружать себя ​людьми яркими и самостоятельными, которые могли иметь собственное мнение и публично его озвучивать. Такими были экономист Егор Гайдар, министр иностранных дел и премьер Евгений Примаков, глава администрации президента и федеральный министр Анатолий Чубайс. Кто может возразить Владимиру Путину?

Гости: политик, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин, политолог Дмитрий Орлов, политик Леонид Гозман, бизнесмен Владимир Семаго.

Ведущий - Мумин Шакиров