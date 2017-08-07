"Овощи" Путина. Эфир в 21:05

Президент Владимир Путин и его чиновники. Тему обсуждают: политик Сергей Митрохин, бизнесмен Владимир Семаго, политик Леонид Гозман, политолог Дмитрий Орлов.
Приходят Путин, Грызлов и Миронов в ресторан. К Путину подходит официант и спрашивает:
- Владимир Владимирович, что будете заказывать?
- Я буду мясо.
- А как же овощи?
- Овощи тоже будут мясо.
Борис Ельцин не боялся окружать себя людьми яркими и самостоятельными, которые могли иметь собственное мнение и публично его озвучивать. Такими были экономист Егор Гайдар, министр иностранных дел и премьер Евгений Примаков, глава администрации президента и федеральный министр Анатолий Чубайс. Кто может возразить Владимиру Путину?
Гости: политик, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин, политолог Дмитрий Орлов, политик Леонид Гозман, бизнесмен Владимир Семаго.
Ведущий - Мумин Шакиров
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