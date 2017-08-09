17 стран не признали "конституционную ассамблею" Венесуэлы

17 государств Южной и Северной Америки отказались признать легитимность так называемой "конституционной ассамблеи" Венесуэлы.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел нового регионального блока, включающего Канаду, Бразилию, Аргентину, Мексику, Чили, Колумбию, Перу.

На встрече в городе Лима (Перу) участники осудили "падение демократического порядка" в Венесуэле и договорились считать единственно законными решения парламента страны.

Выступая на итоговой пресс-конференции, глава МИД Перу Рикардо Луна назвал режим венесуэльского президента Николаса Мадуро диктатурой.

Многие страны и международные организации, говоря о беспрецедентном социально-экономическом кризисе в Венесуэле, расценивают создание "конституционной ассамблеи" под руководством сторонников Мадуро как его попытку узурпировать власть.

8 августа на встрече в Каракасе (Венесуэла) поддержку Николасу Мадуро выразил региональная группа ALBA, объединяющая латиноамериканские страны с левыми режимами – Венесуэлу, Никарагуа, Эквадор и Кубу.



