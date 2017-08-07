Мадуро в Ростов?

Драматические события в Венесуэле раскручиваются уже давно, но вот в "объектив" Рунета они перемещаются довольно медленно - видимо, рыбалка Путина или гранты Хирурга интереснее.

Между тем, там становится всё жарче - так, в выходные власти сообщили о подавлении попытки военного переворота.

Александр Вышемир:

Казалось что технологии цветных революций выдохлись, однако это далеко не так. США действуют по принципу "зачем менять то что и так работает". И если уличные протесты и нагнетание общей истерии не дают должного эффекта, то в ход идёт силовой вариант.

И в этот момент власть не должна дрогнуть. Если власть показывает слабость, и идёт на уступки, то в конечном итоге вся государственная система разваливется как карточный дом. Только твёрдая рука может защитить от подобной "гибридной" агрессии.

Пожелаем Венесуэле выстоять и сохранить независтмость от Запада.

Борис Рожин:

Логика событий подсказывает необходимость скорейшего прекращения полномочий парламента, как одного из основных дестабилизирующих факторов и дальнейший арест лиц, разжигающих гражданскую войну в стране, с выдворением всех иностранных дипломатов в этом замешанных. Как уже упоминал ранее, половинчатого сценария тут не будет - победит либо Мадуро, либо его оппоненты. Поэтому решительные меры предпринимаемые чавистами, это шаг в правильном направлении, где если они все сделают правильно, они смогут избежать наиболее радикальных сценариев гражданской войны и политический кризис будет преодолен с минимальным кол-вом жертв. С другой стороны, решительные действия Мадуро и поддержка этих действий венесуэальской армией, могут толкнуть США на форсирование сценария гражданской войны, когда в провинциальных центрах могут быть организованы вооруженные выступления, направленные на свержение местных администраций с попыток перетащить на свою сторону часть полиции и военных и в идеальном случае, получить доступ к складам с оружием, которое необходимо для запуска полноценной гражданской войны.. Так что кризис пока не преодолен, а скорее стремится к своей кульминации.

Всеволод Чернозуб:

Мировые медиа пару лет живут Венесуэлой. Материалы каждый день. У нас - вдруг проснулись. А, да, что, где. Живущая на нефти диктатура хмырей в погонах. Оппозиция, выборы, протесты-аресты. Ого! Хм, кажется, похоже на...

Кирилл Гончаров:

"В стране "единолично", усилиями "одной партии", происходит планомерное уничтожение всех политических институтов."

Знакомая ситуация? Россия через это прошла в середине нулевых. Теперь и в Венесуэле. Только там власть столкнулась с сопротивлением.

В стране "развитого социализма" в самом разгаре переворот устроенный сумасшедшим диктатором Николасом Мадуро.

Его партия отправила в отставку генерального прокурора страны за то, что она инициировала расследование в связи с подозрениями в фальсификациях в ходе выборов в Национальное учредительное собрание. Дальше они займутся изменением конституции, делегируют президенту новые полномочия и здравствуй, авторитарный режим.

За время политического кризиса погибло более ста демонстрантов.

Вот что бывает, когда власть готова на все, ради самосохранения.

Почему Россия не осудила действия Мадуро?

Потому что, в идентичной ситуации российская власть действовала бы также!

Панацея от уличных столкновений - честные выборы, система сдержек и противовесов и сменяемость власти. В противном случае и в нефтедобывающей стране может не остаться туалетной бумаги.

Анатолий Несмиян:

Сегодня из Венесуэлы стали приходить сообщения то о военном перевороте, то о теракте на военной базе. На самом деле какие-то люди в "милитари" зачитали некое обращение и совершили какие-то не совсем вразумительные действия.



В реальности военный переворот в Венесуэле - маловероятное событие. Венесуэла - точно такой же "Мафия стейт", как его далекий сосед с другой стороны планеты. А значит, правит страной конгломерат мафиозных кланов. Среди них есть два наиболее влиятельных. Первый - революционные профсоюзы (и не надо смеяться, мы просто не понимаем, что это такое. В СССР и России (впрочем, в России их вообще нет) профсоюзы - это путевки, лагеря отдыха и подарки к праздникам. У нормальных капиталистов профсоюз - это мощный ресурс, который может быть задействован так, что лучше его не трогать в плохом смысле). В общем, Мадуро - это и есть профсоюзы, и они, естественно, контролируют главную и уже единственную промышленность страны - нефть. И, понятно, торговлю ею.

Александр Володарский:

Интересно, а почему левые интеллектуалы молчат про Венесуэлу?

Ну вот совсем недавно Венесуэла же была светом в окошке, практически, всем полагалось любить и почитать опыт боливарианской революции, выражать критическую поддержку товарищу Чавесу и прощать ему любовь в адрес Путина, Януковича, Ахмадинежада и других замечательных людей, потому что надо же вникнуть в нелегкое геополитическое положение Венесуэлы, один на один с американским империализмом. Зато народ с колен поднят, экономика цветет, демократия, прогресс, на мероприятиях в посольстве, опять же, иногда кормят.

А что теперь? Куда исчезла вчерашняя любовь? Почему левые практически ничего не пишут про критическую поддержку режима Мадуро (кроме совсем уж отмороженных сталинистов), или, по крайней мере, не пытаются всерьез проанализировать причины его краха?

Ветрено сердце левого интеллектуала. Ветрено и непостоянно.

Про левых интеллектуалов не совсем так. Вот, например, прекрасное обращение в защиту Венесуэлы от посягательств мирового империализма:

Эскалация необъявленной войны против Венесуэлы – часть глобального наступления реакции против неугодных ей народов и государств, будь то Республика Куба или Корейская Народно-Демократическая Республика, Никарагуа или Иран, Сирия или республики Донбасса, Китайская Народная Республика или Российская Федерация. Везде одно и то же: экстерриториальные санкции против суверенных стран и их лидеров; бряцание оружием вплоть до ядерного; бесцеремонная подрывная деятельность под крышей дипломатии; сколачивание предательской «пятой колонны» и наемных террористических армий под видом политической оппозиции. Целью цинично провозглашается обеспечение сверхприбылей своего бизнеса путем захвата чужих природных богатств, порабощения народов и удушения конкурентов.

Но ничто не в силах запугать народ, пробужденный боливарианской и чавистской революцией, закаленный в борьбе. Мужество тысяч венесуэльцев, не жалевших сил, а подчас рисковавших жизнью ради исполнения гражданского долга, – пример для всех.

Мы решительно отвергаем любые формы вмешательства извне в дела суверенной Венесуэлы, будь то непризнание итогов выборов, введение экономических санкций, оказание давления на правосудие. Наемники агрессоров, убийцы сограждан, организаторы экономического и юридического саботажа сполна заслужили наказание по закону.

Выражаем интернациональную солидарность со всеми защитниками Боливарианской революции. Просим передать товарищу президенту Николасу Мадуро Моросу наш боевой привет, пожелание несокрушимого здоровья, бодрости и оптимизма. Уверены, что против стойкости свободного народа бессильны все происки врагов.

Общественное движение «Венсеремос»

Российский комитет борьбы за ликвидацию блокады Кубы

Рабочий университет имени И.Б. Хлебникова

Независимый творческий проект «Красное ТВ»

Авангард красной молодежи (ТР)

Иные предрекают скорый конец режима Николаса Мадуро.

Владимир Милов:

Про Венесуэлу и Мадуро. Мадуро, учитывая его шаткое положение и мощную поддержку оппозиции, не решился бы начать проламывать поправки в Конституцию через скоморошное голосование, если бы не получил твердых гарантий Китая и России о поддержке его действий по введению диктатуры. Глобальное соревнование диктатур и демократий разворачивается с новой силой: клуб диктатур уже отстоял Асада, на очереди - борьба за сохранение у власти Мадуро. Ставки трудно переоценить: это по сути последний плацдарм "клуба диктатур" в Латинской Америке, с его падением до обвала режима Кастро будет рукой подать. Китай и Россия не могут позволить себе "потерять" Венесуэлу.

Очевидно, что они пообещали Мадуро всяческую поддержку, в том числе и финансовыми, поэтому он так явно демонстрирует, что ему плевать на возможные американские санции, так как Китай и Россия помогут.

Думаю, что как только Мадуро получит в руки некие условно-формальные полномочия с внесением поправок в Конституцию, высока вероятность что там появятся какие-то внешние силы для "наведения порядка". То есть для защиты диктатуры. Как в Сирии. И как минимум финансовая помощь Мадуро будет оказана - но только после того как он продемонстрирует, что "в состоянии решать вопросы". Эта помощь вполне может нейтрализовать возможные санкции против PDVSA и CITGO (с которыми Трамп не спешит, несмотря на всю свою ястребиную риторику).

У меня ощущение что венесуэльская ситуация быстро сползает в формат гражданской войны, и даже несмотря на поддержку Китая и России Мадуро уже не удастся взять положение дел под свой контроль. Будет жестко. Важную роль сыграет позиция других латиноамериканских стран, которые в целом заняли довольно однозначную позицию - приостановлено членство Венесуэлы в Mercosur, а также Венесуэла превентивно объявила о выходе из Организации Американских Государств (ОАГ). Трудно представить себе, что колония Китая/России сможет выжить на латиноамериканском континенте в условиях такой изоляции. Плюс оппозиция не собирается сдаваться, а экономическая ситуация такова, что терпеть ее больше нельзя.

Тяжело видеть как кусочек Латинской Америки превращается в Сирию, но похоже дело к этому идет. Заграничные боссы Мадуро запрещают ему сдаваться и готовы вливать в него ресурсы - значит, жди насилия и войны.

Роман Попков:

Выходит сейчас про Венесуэлу много умных возмущенных колонок на умных либеральных сайтах. Умные либеральные авторы восклицают: почему Путин поддерживает до сих пор в Венесуэле режим, который вот-вот будет свергнут. Это, мол, нелогично в плане долгосрочных национальных интересов.

Ешкин кот, да Путин всегда будет поддерживать режимы, против которых ополчился измученный народ. Это классовая, жандармская солидарность, на уровне рефлекса, инстинкта. Ненависть и искреннее презрение к народу. Любому народу - венесуэльскому, украинскому, сирийскому. К русскому, потенциально, тоже. Какие тут долгосрочные национальные интересы к черту.

Ярослав Белоусов:

У Кремля есть поразительная чуйка на поиск "друзей".

Сначала Янукович на Украине, потом Башар Асад в Сирии, теперь вот Николас Мадуро в Венесуэле, которой грозит то ли сразу военный переворот, то ли затяжная гражданская война (началось вооруженное выступление капитана Хуана Кагварипано).

Последнее хуже - и не только для венесуэльцев: вдруг в голову сами знаете кому придёт оказание поддержки антифашистским венесуэльским братьям. "Донбасс? А ну в очередь, русня: мы тут вон алавитских братушек сначала спасем, потом очередь латиносов подойдет. А пока пошли на".

Егор Холмогоров:

Справедливости ради - Асад как раз оказался мужик с яйцами - не сдался даже тогда когда был вообще без поддержки. Если бы таков был Янукович - числился бы Крым по сю пору Украиной. Так что и тут с выбором друга повезло. А что за дура Мадура - сейчас и увидим.

На этом фоне продолжают поступать любопытные новости. Например, "Роснефть" продолжает переводить венесуэльской нефтяной компании PDVSA миллиардные авансы.

Дмитрий Гудков:

Найден легкий способ выбросить на ветер 2,5 миллиарда долларов: завести в стране «Роснефть», которая заплатит их за венесуэльскую нефть. И дело не только в том, что по поставкам уже просрочка, что вкладывать в Венесуэлу — все равно что бежать прятать деньги в горящий дом.

Дело в том, что нельзя не поддержать братскую мадуру.

Логика примерно та же, что была и с кредитом Януковичу. Он же свой, классово близкий, шапки в туалетах воровал. И вот в Кремле морщат лбы, перебирают мировые задворки в поисках, кто еще такой же, как они сами, кому тут еще дать денег.

Звучит дико, но все давным-давно описано в «Осени патриарха» Маркеса: нет пророка в своем отечестве.

Так что вскоре будет повод списать еще немного иностранных долгов. А Сечин, чтобы покрыть расходы, отожмет под «Роснефть» очередную нефтяную компанию. ЮКОС, «Башнефть» — что там еще плохо лежит?

Об экономических мотивах пишет и Константин Эггерт - его колонку публикует "Немецкая волна":

Кремль нервно наблюдает за ситуацией в Каракасе. Призрак "латиноамериканского майдана" нервирует российское руководство. То есть его пугает любое народное движение против авторитаризма в любой стране мира. Однако Венесуэла - случай особый. Москва культивировала сначала Чавеса, а потом его наследника последние 15 лет, причем - не просто из желания поддержать еще одного врага США (этот мотив в действиях официальной России присутствует всегда).

Есть еще одна веская причина. Государственная нефтяная компания PDVSA - второй по значимости зарубежный партнер "Роснефти" после американской ExxonMobil. А если учесть масштаб проектов российской компании в Венесуэле и полученные ей преференции, то страну можно назвать площадкой номер один для демонстрации Игорем Сечиным возможностей подконтрольной ему и Кремлю корпорации.

Поэтому Москва старается помогать чавистам, как может. 10 июля Владимир Путин общался с Мадуро по телефону. Согласно официальной версии, обсуждал с ним развитие совместных проектов в энергетической сфере. Думаю, что вероятнее всего венесуэльский клиент просил кремлевского патрона реструктурировать госдолг перед Россией размером в 1 миллиард долларов. Судя по всему, согласие было получено и долг, возможно, будет не только реструктурирован, но и вовсе прощен.<...>

Чувство солидарности с Мадуро и компанией, которые, как и обитатели Кремля, стали объектом американских санкций, в Москве сейчас очень сильно. Любые действия американцев теперь воспринимаются Кремлем как модель возможных акций в отношении российских властей и госкомпаний. Поэтому Москве хотелось бы сделать для Каракаса больше, чем реструктурирование долгов и бессильные слова поддержки.

Оказать военную помощь венесуэльскому режиму Кремль не сможет, да и не нужна она в этой ситуации. Подталкивать Мадуро к расправе с оппозиционерами, подобно тому, как это делали с Виктором Януковичем, не нужно - они и сам готов их сажать и убивать. Разве что какие-нибудь российские "советники", срочно "уволившиеся" из спецподразделений, обучат венесуэльских силовиков, как точнее стрелять или выбивать показания из задержанных.

Впрочем, кто кого и чему тут может поучить, тоже вопрос. Повлиять на Америку, которая только что ввела санкции против Николаса Мадуро и его клики, теперь тоже никак невозможно. Кремлю остается просто ждать исхода венесуэльской драмы и задаваться неприятными вопросами. Например, введет ли Дональд Трамп эмбарго на поставки венесуэльской нефти?

Тем временем, сообщают "Ведомости", кредиторы Венесуэлы готовятся к её дефолту:

Ожесточенное противостояние президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, а также катастрофическая ситуация в экономике страны заставляют кредиторов готовиться к ее дефолту. В конце июля Ли Бьюкхейт, специалист по суверенным долгам юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, и Миту Гулати, профессор права американского Duke University, опубликовали доклад «Как реструктурировать венесуэльский долг». Совокупный объем внешних долгов страны точно не известен. По оценке авторов доклада, он превышает $100 млрд, из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства и нефтяной госкомпании PDVSA.

Известно также о кредитах Китая более чем на $60 млрд (Венесуэла рассчитывается по ним нефтью).<...>

Хотя дефолт высвободит средства для финансирования внутренних потребностей (страна уже несколько лет страдает от катастрофической нехватки продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов), он будет означать, что кредиторы попытаются арестовать активы Венесуэлы, в том числе поставки нефти – фактически единственного источника твердой валюты для правительства, указывают эксперты Eurasia Group.

Владислав Иноземцев:

Есть ещё разумные люди... Жаль, что не в Москве...