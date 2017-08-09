В ответ на критику Роухани включил в новый кабинет трёх женщин

Президент Ирана Хасан Роухани предложил включить в новое правительство трёх женщин: вице-президента по делам женщин и семьи, вице-президента по правовым вопросам и помощника президента по гражданским правам.

8 августа Роухани подвергся критике в социальных сетях за то, что предложил на рассмотрения парламента исключительно мужской состав кабинета.

Во время своей предвыборной кампании умеренный исламский реформист упоминал о важности прав женщин.

5 августа переизбранный на второй срок Хасан Роухани вступил в должность президента.





