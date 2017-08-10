Помалороссил и бросил

Объявив в прошлом месяце о создании "Малороссии", глава сепаратистов "ДНР" Александр Захарченко призвал к "широкой общественной дискуссии" о переустройстве Украины. Накануне "широкая общественная дискуссия" (в которой снисходительно поучаствовал Владислав Сурков, назвав ее "полезным хайпом") дала первый и, кажется, единственный результат - "Малороссии" не будет. Говорит Захарченко:

Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку.

Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение.

Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.

О сути интересных и разнообразных предложений Захарченко не сообщил, и закономерно, что внимание комментаторов сосредоточилось на отказе от названия "Малороссия".

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​Павел Пряников

"Глава ДНР Захарченко отменил Малороссию, так как идея не нашла поддержки среди патриотов"

Кругом измена, трусость и обман.

(А политрука "Захара" Прилепина - в штрафбат)

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Eugene Yaroslavsky

Недороссия самое то было для их псевдогосударственного образования.

Многие, впрочем, считают причиной отказа от шумно провозглашенной Малороссии не нарушение принципов ЗОЖ, а начальственный окрик из Москвы. Это признают и сами патриоты "ДНР".

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​Сергей Белоус

Глава ДНР Александр Захарченко: "Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение".

Sapienti sat.

Что остается в этой ситуации? Правильно - далать хорошую мину при плохой игре.

Ждем продолжения "общественной дискуссии".