Помалороссил и бросил

Объявив в прошлом месяце о создании "Малороссии", глава сепаратистов "ДНР" Александр Захарченко призвал к "широкой общественной дискуссии" о переустройстве Украины. Накануне "широкая общественная дискуссия" (в которой снисходительно поучаствовал Владислав Сурков, назвав ее "полезным хайпом") дала первый и, кажется, единственный результат - "Малороссии" не будет. Говорит Захарченко:
Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку.
Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение.
Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря.
О сути интересных и разнообразных предложений Захарченко не сообщил, и закономерно, что внимание комментаторов сосредоточилось на отказе от названия "Малороссия".
"Глава ДНР Захарченко отменил Малороссию, так как идея не нашла поддержки среди патриотов"
Кругом измена, трусость и обман.
(А политрука "Захара" Прилепина - в штрафбат)
Недороссия самое то было для их псевдогосударственного образования.
Многие, впрочем, считают причиной отказа от шумно провозглашенной Малороссии не нарушение принципов ЗОЖ, а начальственный окрик из Москвы. Это признают и сами патриоты "ДНР".
Глава ДНР Александр Захарченко: "Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение".
Sapienti sat.
Что остается в этой ситуации? Правильно - далать хорошую мину при плохой игре.
Ждем продолжения "общественной дискуссии".
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