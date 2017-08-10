Удальцов призвал выдвинуть единого кандидата от левых сил

Российский оппозиционер, бывший лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что ему "не в чем каяться" в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Москве – первой после освобождения из колонии. Удальцов отбыл 4 с половиной года лишения свободы, на которые был осужден по так называемому "Болотному делу". Оппозиционер вновь обвинил власти в фабрикации этого дела, по которому были осуждены более 30 человек, однако отметил, что у него "есть вопросы" и к некоторым бывшим коллегам по оппозиции, в том числе Алексею Навальному. Удальцов не исключает, что некоторые оппозиционеры могли выступить в событиях на Болотной в роли провокаторов. Говоря о выборах президента 2018 года, Удальцов подчеркнул, что Навальный "не его кандидат". Он призвал выдвинуть единого кандидата от левых сил, но подчеркнул, что это должно быть "новое лицо", а не лидеры парламентских партий.