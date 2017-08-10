Журналист РБК приговорён к 3,5 годам колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор по делу о подготовке референдума "За ответственную власть": журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 года колонии, активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам заключения каждый. Писателю Юрию Мухину суд назначил 4 года условного лишения свободы. По версии следствия, осужденные, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа". Следователи считают, что целью активистов, которые предлагали оценивать работу руководства страны, было "расшатывание политической обстановки" и "смена существующей власти нелегитимным путем".