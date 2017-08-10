Amnesty International призвала Россию освободить Сервера Караметова

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленного освобождения 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона и задержанного за пикет в поддержку крымских татар. Сервер Караметов, представитель крымскотатарского населения аннексированного Россией Крыма, был накануне осуждён на 10 суток "административного ареста".

Караметов провёл пикет у здания "верховного суда Крыма" в Симферополе в подержку политзаключённого Ахтема Чийгоза и других земляков, репрессированных по политическим мотивам.

Арест пожилого гражданина со слабым здоровьем и заключение его за решётку за то, что у него в руках был плакат – новый "гротескный пример" действий российских властей против мирных гражданских активистов из представителей крымских татар, заявила глава отделения Amnesty International на Украине Оксана Покальчук. По её словам, Сервер Караметов должен быть освобождён немедленно и без всяких условий.

На видеокадрах, снятых 8 августа во время ареста Караметова, виден хрупкий мужчина преклонного возраста с рукописным плакатом в руках, которого тащат к полицейской машине четверо правоохранителей. Позднее, 9 августа, судья Железнодорожного районного суда Симферополя признял Караметова виновным в неподчинении "законным требованиям" полиции.

Кроме ареста, Караметову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей (примерно 165 долларов), что является непосильной суммой для пожилого человека в Крыму, где средняя ежемесячная зарплата едва превышает 11 тысяч рублей.