Адвокат Полозов попросил суд оправдать Ахтема Чийгоза

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма адвокат Николай Полозов попросил судью вынести оправдательное решение по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Об этом Полозов сообщил в своем Фейсбуке.

​Адвокат отмечает, что попросил судью оправдать Чийгоза, а само выступление длилось более шести часов. По информации Полозова, сторона обвинения базируется на показаниях трех засекреченных свидетелей и показаниях Эйваза Умерова. Показания более 200 человек и вещественные доказательства – а это более 1000 фотографий и более 350 видеофайлов – полностью опровергают предъявленное обвинение, пишет Полозов.

9 августа Чийгоз выступит с заключительной речью. Тогда же суд сообщит дату оглашения приговора. Обвинение запросило для лидера крымских татар восемь лет колонии строгого режима.

Ахтема Чийгоза задержали два года назад за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Российские власти обвиняют заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Сам он вину не признает. Правозащитный центр "Мемориал" считает Чийгоза политзаключенным.