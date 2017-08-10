Соперник Ельцина, "крестный отец" Путина и Медведева?

В Санкт-Петербурге прошла памятная церемония в честь первого мэра города Анатолия Собчака, сегодня ему бы исполнилось 80 лет.

На церемонии у памятника политику присутствовали вдова и дочь Собчака – Людмила Нарусова и Ксения Собчак. Супруга первого мэра Петербурга, выступая на церемонии, заявила, что Анатолий Собчак "пришел в политику из науки с одной идеей – создать в стране правовое государство". "Твои идеи все равно прорастут, как трава прорастает сквозь асфальт, и мы действительно будем жить в правовом демократическом государстве", – добавила Нарусова.

Цветы к памятнику Собчаку также возложили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов.

Анатолий Собчак возглавлял Санкт-Петербург с 1991 по 1996 год. В команде политика работал Владимир Путин. Собчак умер 19 февраля 2000 года от сердечного приступа.

О роли Анатолия Собчака в "крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века" и созидании новой России - политики Михаил Бочаров, Геннадий Бурбулис, Сергей Станкевич, Владимир Андреев, журналист Татьяна Вольтская.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.