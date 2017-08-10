В Брянской области 13 заключенных объявили голодовку

В Брянской области 13 заключенных исправительной колонии №4 объявили голодовку, а некоторые вскрыли себе вены – в знак протеста против избиений и издевательств.

Как сообщается на сайте движения "За права человека", с 8 по 15 июля бойцы спецназа проводили обыски заключенных и применяли насилие к заключенным, находившимся в штрафном изоляторе и отряде со строгими условиями содержания. По данным правозащитников, осужденным выкручивали суставы, ставили "на растяжку", остригали наголо. С утра людей запирали в душном помещении, не водили обедать, не оказывали медицинскую помощь избитым.

Ранее сообщалось о массовых избиениях в брянской ИК-1, куда под предлогом общего обыска были введены бойцы ОМОНа. Правозащитники приводили имена всех пострадавших и свидетельства очевидцев.