Китай обвинил США в нарушении его территориальных вод

Китай обвинил Соединённые Штаты в нарушении его территориальных вод.
МИД КНР выразил крайнее недовольство тем, что американский эсминец зашёл в Южно-Китайском море в районе, на который претендует Пекин.
Ранее американские представители рассказали агентству Reuters, что эсминец ВМС США проследовал около искусственного рифа Мисчиф, близ архипелага Спратли. Этот район является предметом территориального спора между Китаем и его соседями.
В июле 2016 года Пекин отказался признать законным решение международного третейского суда в Гааге, постановившего, что Китай не имеет исторических прав на территории в Южно-Китайском море. Его претензии не признают Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Индонезия.
США настаивают на необходимости обеспечения режима свободы мореплавания согласно международным законам.
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