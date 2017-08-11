ОБСЕ: на востоке Украины увеличилась интенсивность обстрелов

Интенсивность обстрелов в Донбассе за последнюю неделю возросла в четыре раза. Количество взрывов увеличилось почти в семь раз. Об этом сообщает специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ.

Нарушения зафиксировали с обеих сторон конфликта. Обстрелы велись из вооружения, которое по Минским соглашениям должны были отвести. С конца июля на востоке Украины погбили трое мирных жителей, еще десять получили ранения. Всего, по данным наблюдателей, в 2017 году в зоне конфликта погибли более шестидесяти гражданских лиц, ранены более трехсот.



Накануне наблюдатели ОБСЕ сообщили об обстреле своего беспилотника со стороны самопровозглашенной ДНР. После этого на нескольких подконтрольных сепартистам блокпостах отказывались пропускать патрули миссии. В ОБСЕ назвали это нарушением Минских договоренностей.





