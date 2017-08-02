Сепаратисты "ДНР" незаконно удерживали машину ОБСЕ

Сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" более семи часов незаконно удерживали машину мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Как сообщили сами наблюдатели, сепаратисты заблокировали грузовик с оборудованием ОБСЕ в поселке Оленовка накануне вечером. Через семь с половиной часов автомобиль пропустили. В ОБСЕ действия сторонников "ДНР" назвали нарушением Минских соглашений.

В апреле 2017 года на неподконтрольной Киеву территории в Луганской области Украины автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Погиб медицинский работник, гражданин США. В мае сотрудники мониторинговой миссии заявили о сексуальных домогательствах к одному из наблюдателей со стороны вооруженного автоматом сепаратиста. В том же месяце сепаратисты бросили в наблюдателей дымовую гранату. Всего, по словам сотрудников ОБСЕ, за последние два года работы в Донбассе они около 200 раз подвергались опасности.

Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе. В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ потребовала от России прекратить финансирование "террористической деятельности" на востоке Украины.