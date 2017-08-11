2016 год был самым тёплым за всю историю наблюдений

Учёные констатировали, что 2016 год был самым тёплым в истории наблюдений - то есть за 137 лет.

В докладе Американского метеорологического сообщества говорится, что уже 3 года подряд глобальное потепление достигает рекордных показателей. Данные доклада основаны на таких показателях, как температура поверхности суши и океана, уровень моря и концентрация "парниковых газов" в атмосфере.

Исследования проводили около 500-т учёных из более, чем 60 стран, которые изучили десятки тысяч замеров, сделанных различными независимыми группами.

На днях США начали процедуру выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальными изменениями климата. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что амерканское правительство готово вновь вступить в договор, но на особых условиях: сокращение выбороса в атмосферу двуокиси углерода проводится с учётом обеспечения экономического роста и энергетической безопасности.

