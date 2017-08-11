Эксперты предполагают, что российские хакеры незаконно используют WiFi отелей

Сотрудники базирующейся в США компании по кибербезопасности Fire Eye предположили, что связанные с разведкой российские хакеры через гостиничный WiFi-траффик пытались незаконно получить информацию о высокопоставленных гостях отелей.

Как сообщается на сайте Fire Eye, с июля этого года в восьми странах Европы и Ближнего Востока зафиксированы попытки российской группы кибервзломщиков, известной как APT 28 ("Эй-Пи-Ти"), проникнуть в сети, которыми через WiFi отелей пользуются западные политики и предприниматели.

Как рассказал агентству Reuters один из менеджеров Fire Eye, данных о похищенных паролях и другой информации пока нет, но есть умеренная уверенность в правоте сделанных предположений.

В США некоторые правительственные структуры и фирмы по кибербезопасности полагают, что APT 28 связана с российским ГРУ.



