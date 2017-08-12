В Сирии убиты сотрудники отряда гражданской обороны "Белые каски"

Семеро сирийских медиков из группы "Белые каски" стали жертвами нападения на их офис на северо-западе Сирии. Нападавшие уехали на захваченных ими двух автомобилях, похитив оборудование из офиса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Представитель "Белых касок" заявил, что нападение произошло в субботу в городе Сармин, на территории, контролируемой вооружённой оппозицией.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека (находящийся в Великобритании) сообщил, что семеро сотрудников отряда гражданской обороны "Белые каски" были обнаружены мёртвыми, когда на дежурство прибыла новая смена. По словам медиков, их коллеги были убиты выстрелами в голову.

Никто не заявил о своей ответственности за преступление. В городе Сармин, в провинции Идлиб, в последнее время отмечены вооружённые столкновения между враждующими антиправительственными группировками.