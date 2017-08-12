Трамп предупредил Венесуэлу о возможности военного давления

Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Агентство Reuters отмечает, что в последние дни в Венесуэле участились акты насилия. Общее число жертв насилия за четыре месяца превысило 120.

Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган – Конституционную Ассамблею, юрисдикции которого не признает действующий парламент. Президент США заявив, что в Венесуэле страдают и умирают люди, предупредил о имеющихся в Вашингтоне "вариантах" действий, включая и возможное военное давление на Каракас.

Представитель Пентагона заявил журналистам, что военное ведомство не получало от Белого дома никаких приказов в отношении Венесуэлы.