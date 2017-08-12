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Трамп пошутил, поблагодарив Путина за сокращение штата дипмиссий США

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, "естественно", саркастически пошутил, публично поблагодарив российского лидера Владимира Путина за сокращение штата американских дипмиссий в России. Об этом Трамп заявил в пятницу на встрече с журналистами, отметив, что уже обсуждает с госсекретарём Рексом Тиллерсоном возможный ответ на действия Москвы.

Шутка американского президента о том, что решение Путина поможет Вашингтону сэкономить расходы, вызвала недовольство и подчас возмущение сотрудников Госдепартамента, которые посчитали, что их интересы игнорируются.

28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. Речь идёт не только о дипломатах, но и о технических сотрудниках, большинство из которых россияне.

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