В Санкт-Петербурге почтили память моряков подводного крейсера "Курск"

В Санкт-Петербурге почтили память погибших моряков атомного подводного крейсера "Курск", затонувшего 17 лет назад в Баренцевом море. Об этом сообщил ТАСС председатель Клуба моряков-подводников, советник губернатора Петербурга Игорь Курдин.

Он также сообщил, что на Серафимовском кладбище собрались родные и близкие членов экипажа. Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, панихида по погибшим морякам прошла у Николо-Богоявленского Морского собора, где также располагается мемориальная доска с именами всех 118 погибших подводников. Мемориал подводного крейсера "Курск" установлен на Серафимовском кладбище, там расположено самое большое захоронение в России погибших на подлодке моряков - 32 членов экипажа.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж. Спасательная операция, которая продолжалась с 13 по 21 августа, не дала результатов. Спустя год подлодка была поднята со дна Баренцева моря.