В Шарлотсвилле автомобиль врезался в участников акции протеста

Несколько человек получили ранения в субботу в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, когда легковой автомобиль врезался в толпу участников акции протеста. Позднее появилась информация об одном погибшем и около двух десятках раненых, сообщил "Голос Америки". Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Губернатор штата Виргиния призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам. Ранее в субботу группа белых националистов собралась в Университете Виргинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции «Объединим правых».

В пятницу вечером, группа демонстрантов прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунги: «Жизнь белых имеет значение». Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере один человек был арестован, а несколько других получили легкие ранения.