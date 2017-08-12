В Виргинии введено чрезвычайное положения из-за акции белых националистов

В штате Виргиния введено чрезвычайное положение перед акцией белых националистов. Губернатор американского штата Виргиния Терри Маколифф написал в твиттере, что такое решение принято в преддверии шествия ультранационалистов в Шарлотсвилле, на которое может собраться до шести тысяч человек.

Утром в субботу произошли столкновения националистов и их противников. Как сообщают американские СМИ, несколько сот человек обменивались ударами, толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи, кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие "за белых" в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один - арестован.