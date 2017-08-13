В ожидании падения

Население России пока не очень верит в долгосрочную стабильность национальной валюты, по-прежнему в своих сбережениях делая ставку на доллар и евро. А Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года его корреспонденты отслеживают цены на некоторые продовольственные и непродовольственные товары и услуги, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой. В России для эксперимента выбраны два города – Москва и Псков. За минувший месяц там было отмечено сезонное снижение цен, однако возможное ослабление рубля в перспективе вновь должно заставить товары дорожать.

Для мониторинга цен Радио Свобода выбрало свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. В июне цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожает рекордными темпами. Но к началу августа многое изменилось.

​Мясо

Цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, уже поставили абсолютный рекорд стабильности. В Москве, в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале августа по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года. Примерно такая же ситуация и в Пскове: за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, а по итогам июля опять подешевела почти на 8 процентов – до 350 рублей за килограмм.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России достаточно нестабильны – они зависят от выбора производителя, стабильности поставок и акций, которые устраивают сами магазины. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. За апрель подсолнечное масло вновь подорожало – до 100 рублей за литр, в мае и июне его стоимость не изменилась, а за июль оно добавила в цене еще 5 рублей. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. В июле опять снижение – на 2 рубля за литр.

​Сахар

Цены на белый сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53–54 рубля за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов, почти до 61 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов. Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Потом, как и в Москве, сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне его стоимость остается и сейчас.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают схожую динамику. В Москве его стоимость продолжала неспешно расти – с начала года литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – к началу мая до 68 рублей. Но далее оно вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов, почти до 76 рублей за литр. В июне цены не изменились, а за июль они опять упали – почти на 9 процентов. В Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, к началу марта и апреля цены не изменились. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне. За июль же в Пскове было отмечено резкое снижение цен на молоко – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр.

​Картофель

В первом полугодии цены на картофель показывали рекорды роста, поскольку дешевый урожай прошлого года в магазинах уже окончательно закончился, а свежий продукт только начал поступать в продажу. С начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти на в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Но затем подоспел свежий урожай (преимущественно импортный), в итоге к началу августа цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм. Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него упала сразу на 20 процентов, а за июль еще на 30 с лишним процентов – менее чем до 26 с половиной рублей.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, по-прежнему остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минус 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне 21 рубля за буханку.

​Яйца

Цены на куриные яйца, отмеченные корреспондентами Радио Свобода, отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. За июль десяток вновь прибавил в стоимости еще 3 рубля. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось снижение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток.

​Бензин

Автомобильное топливо в России продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала года к началу июля в Москве цены на бензин повысились уже на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась. В Пскове же подорожание бензина было менее заметным, но не прекращающимся: за первую половину года его стоимость выросла на 3,9 процента – с 38 рублей примерно до 39 рублей 50 копеек за литр. Еще на 30 копеек или на 0,7 процента бензин подорожал в июле.

Официальная статистика

Инфляция в России в июле этого года составила 0,1 процента, сообщает Росстат. Для сравнения: в июне ее показатель был на уровне 0,6 процента, в мае – 0,4, в апреле – 0,3, в марте 0,1, в феврале – 0,2, а в январе – 0,6 процента. В целом по итогам семи месяцев года потребительские цены увеличились на 2,4 процента. При этом в последнюю неделю июля впервые за год было отмечено снижение потребительских цен на 0,1 процента. В июле, по данным Росстата, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров.

Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 34,5, картофель подешевел на 21,2, свекла, помидоры, огурцы, бананы и лимоны – в пределах от 8,3 до более чем 15 процентов. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8 и почти 6 с половиной процентов соответственно. При этом, как отмечают в Министерстве экономического развития страны, потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы еще не исчерпан и составляет около 15 процентов.

В группе рыбопродуктов рыба живая и охлажденная подешевела на 1,1 процента. Вместе с тем на 0,4–0,6 процента стали дороже российская икра лососевых рыб, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, а также консервы рыбные натуральные с добавлением масла.

Из наблюдаемых видов круп наиболее значительное снижение цен отмечалось на крупу гречневую – на 2 с половиной процента. При этом рис подорожал на 0,3 процента.

Не верят в рубль, а верят в кризис

А население России по-прежнему старается размещать свои долгосрочные накопления в иностранной валюте, опасаясь, как утверждают эксперты, дальнейшего ослабления рубля. Как свидетельствуют данные Центрального банка страны, на 1 июля 2017 года суммарно на депозитах сроком от года размещено в российских кредитных учреждениях свыше 11 триллионов 200 миллиардов рублей. Из них на вкладах в рублях – почти 7 триллионов 600 миллиардов рублей, а в иностранной валюте – 3 триллиона 700 миллиардов рублей в пересчете. Таким образом, депозиты в иностранной валюте составляют примерно треть от всех долгосрочных сбережений россиян.

И это несмотря на то, что ставки по валютным депозитам сейчас минимальны на рынке, отмечают эксперты, опрошенные интернет-изданием "Газета.ру". Те клиенты, которые держат в них средства, либо зарабатывают в валюте, либо тратят в ней, либо опасаются очередного девальвационного скачка, то есть делают это не в целях получения дохода, говорит директор департамента развития сети Росгосстрах Банка Степан Сорокин.

Когда валюта торгуется дорого, открывать валютные вклады нет смысла. Это стоит делать только в надежде на ослабление рубля или хеджирование валютных рисков, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

По мнению управляющего директора "БКС Ультима" Олега Сафонова, в целом рубль во втором полугодии текущего года будет склонен к ослаблению. К концу года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль – доллар, по его прогнозу может уйти в зону от 62 до 64, пара рубль – евро – к уровням 73–75.

Тем временем доля россиян, считающих, что сейчас в России есть экономический кризис, сократилась до 65 процентов против 75 в августе прошлого года, сообщает фонд "Общественное мнение".

Говоря о том, что в чем именно этот кризис проявляется, респонденты указали на инфляцию, рост цен, тарифов (29 процентов), снижение уровня жизни людей, их доходов, задержки, уменьшение выплат (26 процентов), безработицу, сокращения на работе (12 процентов), а также слабое развитие промышленности, сельского хозяйства, спад экономики в целом (5 процентов). Между тем не видит кризиса в экономике примерно каждый четвертый участник опроса.

Среди тех, кто признает наличие кризисных явлений, 18 процентов полагают, что через год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, 8 процентов – что слабее, 2 процента – что он совсем закончится. О том, что ситуация в этом вопросе не изменится, сказали 28 процентов респондентов.