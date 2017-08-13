Монополия на отметки

Восемнадцатилетний Леван Квирквелия пытается отстоять своюразработку школьного электронного дневник, который стал одним из самых популярных приложений среди школьников. Тысячи учеников просят сохранить приложение Левана, но против них выступает московский Департамент информационных технологий, который совместно с Министерством образования под предлогом защиты персональных препятствует конкурентам “своих” разработчиков и стремится к тотальному контролю над аудиторией и учебным процессом.

Переход на электронные дневники в Москве начался еще в 2011 году. Согласно закону, школа вправе сама выбирать, какую систему электронных дневников использовать. Но на деле никакого свободного выбора нет. Уже в 2012 году Минобрнауки выпустило методическое письмо с едиными требованиями к Электронному журналу. Еще через год Департамент образования опубликовал приказ № 613, в котором эти требования фактически были сведены под описание единственной системы — государственной разработки под названием МРКО (“Московский регистр качества образования”).

И все-таки видимость наличия выбора сохранили: сторонние разработчики получили доступ к API (интерфейс для программирования приложений) государственной системы МРКО. Фактически это означало, что независимые программисты могли создавать собственные приложения для учеников и их родителей, которые использовали бы общие данные об успеваемости, расписании и домашним задании. Такие приложения появились и стали стремительно набирать популярность у пользователей. Одно из них, созданное восемнадцатилетним Леваном Квиркелия, долго держалась на верхней строчке рейтингов AppStore и GooglePlay среди электронных дневников.

В августе этого года московский Департамент информационных технологий внезапно заявил, что с 1 сентября останавливает доступ к APIдля сторонних разработчиков. Причина — “случаи нарушения этических норм”, причем в пример ведомство ставит инцидент, произошедший в приложении Квирквелии: “Халатность или неопытность некоторых сторонних разработчиков, их не готовность глубоко анализировать последствия своей работы, стали причиной того, что в разгар прошлого учебного года, в одном их самых массовых неофициальных мобильных приложений дневника, были размещены материалы порнографического характера”? - заявили в ведомстве.

Леван окончил школу только в этом году, поступил на факультет бизнес информатики НИУ ВШЭ. Свое первое приложение мобильного дневника создал еще в восьмом классе. Тогда им пользовался только он и пару его друзей. Через несколько лет - в ноябре 2015 года - Леван решил сделать свою разработку доступной для всех желающих, оформил статус индивидуального предпринимателя и выставил приложение в Google Play и Apple Store. Сейчас им пользуются порядка ста тысяч человек.

- Первоначально, когда я только запустил свой Электронный дневник, я “парсил” данные сайта госуслуг, то есть просто указывал приложению, где находится нужная информация, - рассказывает Леван. - Но разработчики часто меняют алгоритм работы сайта, из-за этого мое приложение не находило данные там, где я указал их искать. Приходилось постоянно все исправлять. Однажды Департамент информационных технологий написал мне, что я создаю нагрузку на их сервера. Но это бред, потому что если бы человек не заходил через мое приложение, он делал бы это через компьютер. Тогда из-за постоянных проблем с “парсингом” я решил перейти на API. Для того, чтобы получить к нему доступ, нужно отправить заявление со всеми твоими документами и техническое задание в Департамент информационных технологий. Там тебя проверяют, и только после этого можно использовать их данные.

В октябре 2016 года пользователи электронного дневника увидели рекламный баннер с изображением обнаженной девушки. По словам Левана, он поставил запрет на рекламу 18+, но не заметил категорию легкой эротики. В тот же день настройки были изменены, но Левану уже было направлено письмо от компании-разработчика сайта Госулуг “Альтарикс”: доступ его приложения к данным может быть ограничен, если не будут исправлены нарушения некоторых пунктов регламента работы системы, в частности, несоответствие количества “зарегистрированных” пользователей и тех, кто скачал приложение.

Я думаю, они просто тянули время, ждали, пока приложение моих конкурентов поднимется вверх, а мое умрет

- Те пункты, на которые они ссылаются, притянуты за уши — я просто технически не мог нарушить большинство из них, - настаивает Леван. - И ничего про “порно” в этих пунктах нет. Я также написал, что они могут удалить всех лишних пользователей, если это важно. Но они ничего не сделали и заблокировали меня не через 14 дней, как должны были, а моментально. Потом очень долго не отвечали на мои письма. Я думаю, они просто тянули время, ждали, пока приложение моих конкурентов поднимется вверх, а мое умрет. В конце концов позвали меня на переговоры. Тянулось это все два месяца. Я потерял 80% аудитории.

С января приложение работало практически без перебоев. В начале лета 2017 года Леван написал письмо в Единую мобильную платформу, спросил, планируются ли изменения в их методах и функционале. Ему ответили, что пока не знают. Все лето молодой человек улучшал свой Электронный дневник, стремился сделать так, чтобы он работал на любых мобильных устройствах. 1 августа ему пришло письмо о том, что API больше нельзя будет использовать, и все пользователи его приложения должны будут перейти на сайт госуслуг.

В письме Квирквелии заявили, что делается это в связи с “изменением формата взаимодействия”. Но позже официально назвали другую причину - “случаи нарушения этических норм сторонними разработчиками мобильных приложений электронного дневника, а также наши планы, в том числе в связи с подобными случаями, существенно поднять уровень информационной безопасности учеников при работе с дневником”.

В заявлении ДИТ говорится о том, что после инцидента в приложении Левана, им приходили многочисленные жалобы и судебные иски. Хотя рассмотрение подобных ситуаций - прерогативы Роспотребнадзора. На просьбу Квирквелии и запрос Радио Свобода предоставить судебные иски ответа не последовало.

Леван попросил поддержки у пользователей своего Электронного дневника. Среди почти тысячи комментариев в группе Вконтакте, негативных - единицы : “Эта ситуация с “порно” вообще раздута как раз самим ДИТом, - возмущается Леван. - Кроме них никто даже не вспоминает про этот случай. В письме они пишут, что будут взаимодействовать со сторонними разработчиками, в том числе и со мной. Но пока со мной никто не связывался”.

До 2019 года столичные власти планируют выделить 16 млрд. рублей на проект “Московская электронная школа”. В 2017 году было выделено 5 млрд. на закупку IT-оборудования для школ, в том числе для поддержания работы системы Электронного журнала. Тем не менее, пользователи жалуются на постоянные перебои в работе системы. К тому же почти весь контент официального приложения платный.

Леван предполагает, что борьба идет за аудиторию,за прибыль и за продвижение “своего” приложения, разработанного компанией Taktik Labs. На самом деле, по мнению других людей, работающих в этой сфере, ситуация гораздо серьезнее:

Им нужно, чтобы все школы работали в одной и той же системе

- Они хотят все контролировать и влиять на аудиторию , - считает Денис Кузнецов, генеральный директор ООО “Веб-Мост”, производящего ЭлЖур, системы, которая разрабатывалась как одна из альтернатив МРКО. - Им нужно, чтобы все школы работали в одной и той же системе: чтобы знать, кто какие уроки проводит, кто чему детей учит. Ведь их система позволяет следить не только за оценками, но и за контентом образовательной программы. Это противоречит 273 закону, где говорится, что образовательная организация автономна. Сейчас департамент образования практически лезет в вопросы Рособрнадзора. А школы становятся заложниками системы.

ДИТ и ДО ограничивали доступ к информации из сферы образования постепенно в течение пяти лет, аргументируя это тем, что подобные данные должны быть защищены. Но сторонние разработчики электронных журналов сомневаются, что сам ДИТ обеспечивает защиту надлежащего качества: “В системе учащихся “Контингент”, интегрированной с московской электронной школой, на протяжении двух лет была ошибка, из-за которой можно было скачать всю информацию о детях даже без авторизации на сайте, - рассказывает Денис Кузнецов. - При этом данных там было гораздо больше, чем сейчас в электронных дневниках. Исправили они эту “дырку” только после того, как я написал письмо в администрацию президента”.

Данные - это ресурс. Они становятся все более востребованными, это практически вторая нефть

Последнее время контролировать информационные ресурсы, а с помощью них и жизнь общества стремятся чиновники из разных сфер. И пример борьбы за электронные дневники - лишь звено в цепи: “Данные - это ресурс. Они становятся все более востребованными, это практически вторая нефть”, - комментирует журналист “Эхо Москвы” Александр Плющев.

Плющев вспоминает ситуацию, когда Яндекс долгое время не мог добиться от правительства Москвы данных спутников Глонасс, чтобы запустить приложение Яндекс-транспорт. Хотя подобная информация является открытой, т.е. принадлежит всем гражданам, наравне с данным о ВВП страны, состоянии здравоохранения и так далее. Когда такие сведения сосредотачивается в руках ограниченного круга людей, это негативно сказывается на развитии конкурентной среды, и как результат - общества в целом: “Бизнесов, основанных на открытых данных, должно быть много, они должны предлагать разные функции, конкурировать между собой, - считает Плющев. - Это развивает сферу услуг и улучшает жизнь общества. Допустим, что в электронных дневниках есть часть личных данных пользователей. Хорошо, их государство должно охранять. Но к остальным должен быть открыт доступ. Каким образом другие люди приспосабливают эти данные — это вообще не головная боль московского правительства”.

С 2013 года все московские школы обязали перейти на систему МРКО. Сопротивляться удается только частным образовательным учреждениям. И если открытый API означал свободную конкуренцию за возможность наилучшим образом обрабатывать общие данные, то с 1 сентября закроется и эта форточка. Представитель Департамента информационных технологий Москвы отметил, что “мы готовы перенять положительный опыт, наработки, обсудить возможные форматы работы со сторонними разработчиками, чтобы усилия, направленные на реализацию удобного продукта для жителей не было потрачены впустую”, но одновременно подчеркнул, что “неофициальные” разработчики доступа к школьным данным не получат. Видимо, надо понимать это так, что свои удачные наработки им следует просто передать официальным разработчикам.