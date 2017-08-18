Страна-олимпиец

Не покидает стойкое ощущение того, что российские власть и общество отчаянно ищут ориентиры – новая реальность заставляет. Та реальность, в которой нефть не дорожает, и денег нет, и Трамп надежд не оправдал, а санкции опять и опять. И никто не боится России на самом деле. И "Матильда". Эти ориентиры нужны как воздух. Вроде и скрепы есть, и рейтинг 86%, и Сирия наша, и американских дипломатов выслали. А что-то тревожит, чего-то пугающе не хватает.

И дело даже не в грядущих выборах. Понятно, что никто, кроме Него, с большим отрывом. Вопрос в другом. Потом-то, после выборов – что?! Куда вести общество?! Чем прирастать?!

Что мы слышим в последние месяцы от власти? Цифровая экономика. Информационные технологии. Слезть с нефтяной иглы. Наши турбины. Наши самолеты. Плевать на санкции. Импортозамещение. Обойдемся. Выстоим. Мы лучшие! Нас не сломить. Ничем. Камлание, одним словом.

Но чтобы все в это поверили и затянули снова пояса, забыв навсегда вкус импортного сыра и турецких помидоров, и молодежь не ходила на Тверскую, и не смотрела YouTube про Димона, нужен флаг на холме. К которому страна будет продираться сквозь санкции и лишения, изо всех сил. Под Его руководством. Или под руководством Того, кому Он доверит.

Но флаг этот – на холме будущего, он же новые ориентиры, он же цель жизни России, должен над чем-то развеваться. Потому что из ничего можно сделать только ничего. Россия должна, как приказал президент, обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и стать технологическим лидером мира, и обойти всех по образованию, и стать второй в мире военной силой. Но приказ этот на пустом месте не выполнить. Должен быть фундамент, заложенный в годы осознания великой исторической неповторимости и (не побоюсь) где-то даже исключительности России.

Так давайте же взглянем на себя со стороны – где мы сейчас? Каковы наши стартовые позиции, на сколько ступенек вверх нам нужно прыгнуть, что оказаться в первых рядах и впереди всех?

Вот, скажем, тяга к научно-техническому прогрессу. Абсолютно все знают, что наши ученые и инженеры самые умные, самые талантливые что они могут изобрести все на свете. И этот показатель научно-технического потенциала измеряется, и есть у него соответствующий мировой рейтинг. Граждане Российской Федерации в прошлом году подали 851 заявку на патенты. Это на 25 меньше, чем в позапрошлом году. Но все же здорово! Россия заняла 24-е место в мире по числу патентных заявок, поданных ее гражданами. Такие данные приводит Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Правда, в Китае подано 43 000 заявок на патенты. Но китайцев же в десять раз больше, чем нас! Да и японцы, которых в три раза меньше, чем нас, подали 45 000 заявок на патенты. Ну и пусть их! Ну и, наконец, в США подано 56 600 заявок на патенты. Это вообще-то в 67 раз больше, чем в России. Единственное, чем можно себя утешить, – так это тем, что они там изобретают и патентуют всякую фигню, какие-нибудь прыгающие утюги. А мы изобретаем что-нибудь полезное. Скажем, танк "Армата".

Раз уж зашла речь о развитии и танках, вот еще один любопытный показатель – Рейтинг миролюбия стран мира 2016 года. Этот показатель основан на совокупности таких параметров, как наличие и масштаб конфликтов, внутренних и международных, в которые вовлечена страна; уровень стабильности и безопасности внутри государства (доля беженцев и перемещенных лиц, число преступлений, доступность оружия, количество заключенных на душу населения, меры социальной защиты); уровень милитаризации страны. Вот первая пятерка самых миролюбивых стран:

1. Исландия

2. Дания

3. Австрия

4. Новая Зеландия

5. Португалия

А если взглянуть на рейтинг миролюбия с конца, то "самые-самые" страны (всего стран 163) расположились так:

163. Сирия (что не мудрено).

162. Южный Судан (приходилось бывать там; сейчас стало поспокойнее, и президентский дворец переходит из рук в руки враждующих друг с другом племен не чаще раза в месяц).

161. Ирак

160. Афганистан

159. Сомали

В общем, картинка вполне закономерная, и понятная.

Ну а как же великая, наделенная скрепами и смыслами, самая гуманная и миролюбивая страна?! Наша Россия! 151-е место. Притом что даже Северная Корея (правда, до последних, очень неутешительных ракетно-ядерных событий) – на 150-м.

Вернемся к техническому прогрессу. Вот, скажем, Индекс развития информационно-коммуникационных технологий по странам мира. Весьма важная для нас вещь, с учетом нового увлечения российской власти цифровой экономикой. Выглядит этот рейтинг так:

1. Южная Корея

2. Дания

3. Исландия

4. Великобритания

США на жалком 16-м месте. И поделом им, не зря на хакеров российских жалуются. Тем более что сама Россия на почетном 45-м месте, опережая Кувейт и Словакию. В 2013 году Россия занимала в этом рейтинге 40-е место… Что нужно совершить, чтобы переломить тенденцию к сползанию вниз, и перепрыгнуть на 40 позиций вверх, я лично ума не приложу.

Для полноты картины можем добавить сюда Рейтинг стран мира по уровню научно-технической активности. Это количество научных публикаций и статей, опубликованных в странах мира учеными и инженерами. Выглядит на сегодня так:

1. США

2. Китай

3. Япония

4. Германия

5. Великобритания

Россия на 15-м месте в мире. Притом что в США публикуют 212 000 научных статей в год, а в России 14 000. Комментировать тут, по-моему, нечего.

Я понимаю, что цифры, графики и рейтинги – штука достаточно скучная. Но без них, увы, не получится трезво осмыслить, где мы, что собой представляем, на что способны. Итак, еще циферки. Глобальный рейтинг индекса инноваций за 2016 год.

1. Швейцария

2. Швеция

3. Великобритания

4. США

...10. Германия

...16. Япония

...43. Россия. На одном уровне с Коста-Рикой и Чили

Но при этом, согласно опросам ВЦИОМ, 84% россиян считают себя счастливыми. Видимо, не в инновациях и не в технологиях счастье. Но тогда было бы неплохо взглянуть на Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса.

1. Норвегия

2. Швеция

3. Швейцария

4. Исландия

5. Новая Зеландия

США на 16-м месте. И это не может не радовать. И доллар у них, и авианосцы, а социальный прогресс – чуть выше плинтуса. А еще больше радует то, что наш заклятый друг Украина вообще на 62-м месте, уступая Сальвадору, Тунису и Саудовской Аравии. Зато великая Россия, которую не взять никакими санкциями, опережает, например, своего друга и единомышленника по делу презрения к США – Венесуэлу. И занимает Венесуэла 72-е место в данном рейтинге. Россия – точно выше, у России – 71-е место.

Вообще есть такое ощущение, что Россия – вечная страна-олимпиец. В том смысле, что, как мне кажется, руководствуется в своем развитии ключевым принципом Олимпиад: "Главное – не результат, а участие". Это я к тому, что заявляемых целей (будь то первое место в мире по чем-нибудь или самообеспечение чем-нибудь) никто, от президента до последнего депутата Госдумы, достигать не намерен. Главное – заявить, чтобы услышали и воспрянули.

Вот только один пример. "Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия должна занять свое особое место в ряду стран – производителей биотоплива. "В связи с тем, что значение биотоплива в мировой энергетике постоянно возрастает, особое внимание сейчас будет уделяться странам, которые имеют необходимое количество посевных площадей для того, чтобы обеспечить объем. И среди этих стран, конечно, особую роль будет занимать и Россия", – заявил Путин на встрече с руководством Государственной думы. Президент отметил, что таких стран не много. Среди них он назвал США, Канаду, Австралию, Бразилию и Россию". Здорово?! Да. Потому что это технологии, экология, прогресс и все такое. А поставил эту задачу президент Путин перед страной в 2008 году.

И, если я не ошибаюсь, именно он руководит страной с тех пор все эти годы, и все эти годы ставит задачи, организует их выполнение и гордится итогами. В данном случае итоги, то есть место России среди производителей биотоплива в 2016 году, таковы:

1. США – 36 млн тонн

2. Бразилия – 18 млн тонн

3. Германия – 3 млн тонн

4. Аргентина – 3 млн тонн

5. Индонезия – 2 млн тонн

6. Франция – 2 млн тонн

7. Китай – 2 млн тонн

8. Голландия – 1,7 млн тонн

9. Таиланд – 1, 6 млн тонн

10. Канада – 1 млн тонн

Тому, кто найдет в этом перечне Россию, – с меня бутылка виски. А тому, кто увидит Россию через 10 лет в первой десятке лидеров научного-технического прогресса, – две бутылки. И импортную ветчину.

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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