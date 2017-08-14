Обжалован приговор по делу журналиста РБК Соколова

Защита обжаловала приговор по делу корреспондента РБК Александра Соколова, которого Тверской суд признал виновным в экстремизме по делу о подготовке референдума "За ответственную власть". Об этом сообщает "Интерфакс". Жалобу подал пока лишь один из фигурантов дела, Юрий Мухин.

10 августа суд приговорил Соколова к 3,5 годам колонии. Писатель Юрий Мухин получил 5 лет лишения свободы условно, а активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш приговорены к 4 годам заключения каждый. Все они были признаны виновными в экстремизме.

По версии следствия, осужденные, пытаясь добиться проведения референдума о принятии закона "За ответственную власть", якобы продолжали деятельность запрещенной в 2010 году организации "Армия воли народа". Следователи считают, что целью активистов, которые предлагали оценивать работу руководства страны, было "расшатывание политической обстановки" и "смена существующей власти нелегитимным путем".

Соколов, Мухин, Парфенов и Барабаш были признаны правозащитным центом "Мемориал" политическими заключенными.

