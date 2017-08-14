В Крыму задержаны участники пикета в поддержку Караметова

В аннексированном Россией Крыму, в Симферополе сотрудники полиции провели массовые задержания участников одиночных пикетов в поддержку пожилого активиста Сервера Караметова, который был осужден на 10 суток за пикет в поддержку крымских татар и по обвинению в сопротивлении полиции.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, с одиночными пикетами в поддержку Караметова вышли несколько крымско-татарских активистов. В руках они держали портреты Караметова и плакаты "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Всех участников акции задержали сотрудники полиции, вместе с ними - наблюдателей, которые снимали пикеты на телефон, а также правозащитницу Лилю Гемеджи. По сообщению адвоката Эдема Семедляева, наблюдателей отпустили, а на участников пикетов составляют протоколы о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия.



Сервер Караметов был задержан сотрудниками полиции 8 августа за пикет возле здания подконтрольного пророссийским властям Верховного суда Крыма, где в это время проходило последнее судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленного освобождения 76-летнего жителя Крыма, страдающего болезнью Паркинсона.