"Оболганные, замученные и расстрелянные"

Свыше 9500 человек были расстреляны во время Большого террора 1937—1938 годов в урочище Сандармох под Медвежьегорском в Карелии. Это место массового захоронения было обнаружено в 1997 году поисковой экспедицией Карельского и Петербургского "Мемориала", которой руководил историк Юрий Дмитриев. Сейчас он сидит в СИЗО и ждет суда по обвинению в изготовлении порнографии. Коллеги Дмитриева и правозащитни считают уголовное дело абсурдным и сфабрикованным по политическим мотивам. Акция памяти в Сандaрмохе проходит каждый год 5 августа. Туда приезжают родные и близкие убитых, дипломаты, делегации из разных стран и регионов России.