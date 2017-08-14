Афганская дуга: между Россией и США

Американская авиация нанесла удар по базе джихадистов в провинции Кунар на востоке Афганистана. Агентство Reuters сообщило в воскресенье, 13 августа, что убиты несколько высокопоставленных командиров. В результате авиаудара погиб Абдул Рахман, представитель "Исламского государства" в Кунаре. Американский генерал Джон Николсон заявил в Кабуле, что убийство Рахмана стало еще одним ударом по силам "Исламского государства". (Эта террористическая группировка запрещена во многих странах, включая Россию.)

При авиарейде убиты еще трое командиров джихадистских формирований. Генерал Николсон пообещал добиться победы над противником в Афганистане до конца 2017 года.

В апреле этого года американское командование применило в Афганистане 10-тонную фугасную бомбу, названную "матерью всех бомб". Она была сброшена на укрепленную базу джихадистов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, вблизи пакистанской границы. Эта акция была представлена командованием США как один из наиболее эффективных ударов по позициям "Исламского государства" в Афганистане.

Политик Сергей Бабурин, журналист Сергей Данилочкин, политолог Григорий Трофимчук об Афганистане как арене борьбы сверхдержав.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.