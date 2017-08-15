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Каспаров сыграл вничью первую партию после 12 лет перерыва

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров после 12 лет перерыва провел первую шахматную игру на этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе, штат Миссури. В первом туре быстрых шахмат Каспаров, выступающий под российским флагом, сыграл с россиянином Сергеем Карякиным. Партия закончилась вничью после 44-го хода.

Перед началом игры Каспаров напомнил, что не намерен возвращаться в спорт, а хочет только принять участие в турнире в Сент-Луисе, доходы от которого он намерен пожертвовать на благотворительные цели.

Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году он объявил о завершении карьеры и посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей. В настоящее время он остается одной из ключевых фигур российской оппозиции.

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