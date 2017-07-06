Гарри Каспаров спустя 12 лет возобновит карьеру шахматиста

Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста. Он примет участие в турнире Grand Chess Tour в американском городе Сент-Луисе. Состязание пройдет со 2 по 12 августа.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. В 2005 году он объявил о завершении карьеры и до недавнего времени участвовал только в выставочных соревнованиях.

После ухода из больших шахмат Каспаров посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей. В настоящее время он остается одной из ключевых фигур российской оппозиции.