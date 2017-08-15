Сервис "Яндекс.Такси" хочет страховать пассажиров на время поездки

"Яндекс.Такси" ведет переговоры о страховании жизни и здоровья пассажиров с крупными российскими страховыми компаниями. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В сервисе подтвердили эту информацию.

Как рассказал руководитель отдела регионального развития "Яндекс.Такси" Алексей Федотов, компания может ввести для пассажиров возможность согласиться на страхование поездок в меню приложения сервиса. Максимальная выплата по страховому случаю может составить до двух миллионов рублей. Перед запуском этой услуги ее протестируют в трех-пяти городах. По словам источника издания, страховой полис может сделать поездку на 3-5 рублей дороже.

В компании Uber, которая объявила об объединении бизнеса с "Яндексом" в России и ряде других стран бывшего СССР, также прорабатывают вопрос страхования пассажиров.