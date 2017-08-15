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В Красноярске полицейского обвиняют в избиении; задержанный умер

Аппарат для дактилоскопии, иллюстративное фото

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который бил задержанного головой об аппарат для снятия отпечатков пальцев. На сайте следственного комитета сообщается, что сотрудника дежурной части обвиняют в превышении должностных полномочий.

Местное издание "НГС.Новости" передает, что сорокалетний потерпевший скончался. При этом представители правоохранительных органов утверждают, что его гибель не связана с полученными побоями.

Инцидент произошел 4 июня. Задержанного доставили в отделение полиции по подозрению в краже. Находясь в помещении с аппаратом для дактилоскопии, он начал произвольно нажимать на кнопки. После этого к нему подошел полицейский, несколько раз ударил головой об аппарат, повалил на землю и начал избивать ногами. Момент применения насилия был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В управлении Министерства внутренних дел сообщили, что полицейский уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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