В Красноярске полицейского обвиняют в избиении; задержанный умер

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который бил задержанного головой об аппарат для снятия отпечатков пальцев. На сайте следственного комитета сообщается, что сотрудника дежурной части обвиняют в превышении должностных полномочий.
Местное издание "НГС.Новости" передает, что сорокалетний потерпевший скончался. При этом представители правоохранительных органов утверждают, что его гибель не связана с полученными побоями.
Инцидент произошел 4 июня. Задержанного доставили в отделение полиции по подозрению в краже. Находясь в помещении с аппаратом для дактилоскопии, он начал произвольно нажимать на кнопки. После этого к нему подошел полицейский, несколько раз ударил головой об аппарат, повалил на землю и начал избивать ногами. Момент применения насилия был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
В управлении Министерства внутренних дел сообщили, что полицейский уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.