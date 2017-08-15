Шарлотсвилл и поклонники Дугина

Учитывая международную обстановку и реалии современной Америки, нет ничего удивительного в том, что в связи с выступлением ультраправых в Шарлотсвилле (по ссылке - подробная справка о том, кто именно там вышел на улицы) обсуждают и возможный "русский след". Повод для этого дали сами участники собрания Unite the Right, первую скрипку в котором играли сторонники превосходства белой расы: некоторые из них скандировали "Россия - наш друг!", пропутинские взгляды многих сторонников и идеологов ультраправого движения хорошо известны. Вот, например, Дэвид Дьюк:

Или пропутинские и антиукраинские высказывания идеолога так называемых alt-right (впрочем, не все они признают его своим идеологом) Спенсера:

Собственно, именно фигура Спенсера в первую очередь привлекла внимание политического аналитика Молли МакКью - которая очень активно продвигает идею о событиях в Шарлоттсвилле как об элементе российской "гибридной войны":

Дело не только во взглядах Спенсера (сам он, кстати, заявляет о себе как о стороннике Дональда Трампа - но люди из окружения президента категорически отрицают какую-либо связь и с ним, и со сторонниками alt-right вообще), но и в личности его (бывшей?) жены - Нины Куприяновой, известной в Сети как Нина Бизантина. Она не скрывает, что разделяет взгляды Александра Дугина, который, собственно, и является одним из "гуру" для американских (и европейских) фашиствующих ультраправых.

Pavel Gintov

Если вы не знали: Ричард Спенсер, лидер так называемых "alt-right" и организатор неонацистского марша в Шарлоттсвилле, также является большим поклонником Владимира Путина и часто появляется на Russia Today как "политический эксперт". Он был женат на Нине Куприяновой, российском пропагандисте, которая переводила на английский труды Алексадра Дугина, лидера российских неонацистов.

Ричард Спенсер как минимум несколько раз появлялся в эфире RT, а Нина Куприянова - в эфире телеканала "Царьград", который какое-то время возглавлял Дугин (утверждается, что она публиковалась и на RT, однако телеканал удалил ее статьи со своего сайта). Однако по большей части она активна все же в англоязычной среде, в том числе в твиттере. В декабре прошлого года паре посвятил статью сайт Daily Beast - тогда Спенсер и Куприянова утверждали, что уже не живут вместе. В письме Daily Beast Куприянова отрицала, что имеет отношение к движению белых националистов, но сочувствует движениям, которые "бросают вызов доминирующей в глобальном масштабе постлиберальной идеологии". Именно эта симпатия привела ее и к Дугину - с которым, по его словам, она никогда не встречалась:

"Западный истэблишмент сейчас охвачен масштабной антироссийской истерией", а Дугин "хорошо образованный ученый" - писала Куприянова. По ее словам, "Западные СМИ специально отбирают удобные цитаты из текстов многолетней давности, добавляя к ним отредактированные заявления об украинском кризисе, во время которого были убиты несколько его (Дугина) друзей, они делают это специально, характеризуя его (Дугина) убийственными терминами".

Конечно, остается открытым вопрос, насколько Куприянова, учившаяся в Канаде и живущая в США, связана с актуальной российской политикой и тем более с Кремлем. Сама она называла себя в твиттере "лидером кремлевских троллей", в чем, конечно, можно усмотреть самоиронию. Но она довольно активно комментирует происходящее - главным образом, в ироническом ключе, подразумевая, что те, кто ищет "русский след" в американских событиях, занимаются охотой на ведьм.

На меня нападают русские либералы-глобалисты вроде Навального и Ко. Надеюсь, Кремль это заметит и меня вознаградит.

Если Путин стоит за демонстрацией в Шарлоттсвилле, почему тогда полиция ее разогнала, а "марионетка Путина" Трамп ее осудил?

Президент США, которого критиковали за реакцию на события в Шарлоттсвилле - а именно отказ назвать конкретных виновников насилия (ультраправых и белых националистов) - действительно осудил произошедшее:

Последовала и такая реакция (поводом для событий в Шарлоттсвилле было решение демонтировать памятник генералу Ли - и вот теперь памятники Конфедерации сносят стихийно):