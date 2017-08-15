Спасатели прекратили поиски четырех горняков на руднике "Мир"

Поиски четырех из восьми шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике "Мир" в Якутии, прекращены из-за угрозы для жизни спасателей. Об этом сообщила компания "Алроса", которой принадлежит рудник.

4 августа в результате аварии были полностью разрушены горные выработки и оборудование шахты. Из 151 шахтера, находившихся на руднике, 143 были спасены. Часть шахты оказалась затоплена. Продолжение поисково-спасательной операции здесь невозможно. В настоящий момент спасатели разбирают завалы на участке, где, по их данным, могут находиться еще четыре человека.

Последняя крупная авария на российской угольной шахте произошла в феврале прошлого года. Тогда на шахте "Северная" в Воркуте произошел выброс метана и серия взрывов, в том числе один из них при проведении спасательных работ. Погибли 36 человек. В Воркуте тогда почти никто не поверил в официальную версию трагедии об аномальном, внезапном выбросе метана. Горняки говорили, что уровень содержания метана всегда превышал норму, а на их попытки возмущаться им предлагали уволиться, а найти иную работу в Воркуте сложно.

В России из 58 угольных шахт 20 включены в список опасных.