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Общество

В Москве снесут последний некоммерческий морской клуб

В Москве снесут последний некоммерческий морской клуб
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Почти 30 лет на Белом озере в Москве работает "Косинский детский морской клуб" - некоммерческая общественная организация, которую возглавляет бывший выпускник Нахимовского училища, капитан первого ранга Михаил Шадрин. Дети и взрослые, люди с ограниченными возможностями занимаются здесь водными видами спорта. Это один из последних общественных детских клубов в столице. Департамент природопользования собирается забрать у морского клуба значительную часть земли и передать ее парку: участок недавно был объявлен частью особо охраняемой природной территории. Сооружения клуба признаны самостроем, их требуют снести. Как только организация получит предписание от суда, она будет вынуждена все постройки разобрать.

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