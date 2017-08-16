Гарри Каспаров проиграл Яну Непомнящему на турнире в Сент-Луисе

Гарри Каспаров, который после 12 -летнего перерыва участвует в официальном турнире по шахматам в американском Сент-Луисе, проиграл партию 27-летнему российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

Первые четыре партии Каспаров сыграл вничью, в том числе с россиянином Сергеем Карякиным. Сейчас Каспаров занимает девятое место в таблице турнира, в котором участвуют десять шахматистов.

Ранее 13-й чемпион мира по шахматам напомнил, что не намерен возвращаться в спорт, а хочет только принять участие в турнире в Сент-Луисе, доходы от которого он намерен пожертвовать на благотворительные цели.

В 2005 году Каспаров объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя политической деятельности. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. Спустя год Каспаров покинул Россию, опасаясь преследования со стороны властей. В настоящее время он остается одной из ключевых фигур российской оппозиции.