Алексей Улюкаев обвинил главу "Роснефти" в провокации взятки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обвинил главу "Роснефти" Игоря Сечина в провокации взятки.

Выступая в среду в Замоскворецком суде Москвы на первом заседании по рассмотрению его дела по существу,Улюкаев заявил, что следователи сфабриковали обвинение, основываясь исключительно на показаниях Сечина. По словам бывшего министра, в этой провокации также участвовала ФСБ и глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть". Он был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти".

По словам Улюкаева, передача сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые получали информацию о якобы готовящейся взятке только от Сечина. Поскольку они так и не дождались передачи взятки, Сечин сам позвонил мне и пригласил в свой офис, сказал Улюкаев в суде.

Адвокаты подсудимого просят суд вернуть дело в прокуратуру.

На заседании 8 августа суд продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января.