Жители Таймыра обратились с письмом к президенту Путину

Инициативная группа жителей Таймыра, которые несколько месяцев добиваются проведения референдума об автономности территории обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, правительству, парламенту и губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому. Люди просят инициировать принятие федерального конституционного закона, позволяющего вернуть Таймыру статус автономного округа. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Юлия Старинова.

Этим летом активисты трижды подавали документы в избирательную комиссию о проведении референдума. Причина – после присоединения Таймыра к Красноярскому краю в середине 2000-х жизнь людей стала невыносимой, ухудшение произошло сразу по всем статьям: получение госуслуг, дороги, транспорт, медицина, образование.

Активисты дважды получали отказы под надуманными предлогами. В третий раз районный совет депутатов рассмотрит документы 23-24 августа. Как рассказала Радио Свобода член инициативной группы Стэлла Кох, их опять ждёт отказ. Кроме того, они столкнулись с давлением со стороны местных властей. Депутаты в резкой форме требовали отозвать документы.

Активисты, чтобы доказать, что проведение референдума более чем актуально, организовали опрос среди жителей Таймыра. Вопрос был задан тот же, что и на предполагаемом референдуме: "Согласны ли вы, что Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район должен быть реорганизован в Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ с возвратом всех видов федеральных государственных услуг, которые население получало на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа до вхождения в состав объединенного Красноярского края?" Из 1200 участников опроса "за" высказались 1197. Однако это местные власти не убедило. Они также проигнорировали приглашение активистов побывать на проведении опроса в качестве наблюдателей.

Сейчас, по словам Стэллы Кох, им указывают и на то, что нет такого закона, который бы позволил Таймыру из муниципального района вновь стать автономным округом. Активисты просят инициировать процедуру принятия такого закона. При этом Стэлла Кох подчеркивает, что никакого политического подтекста в действиях инициативной группы нет, люди выступают лишь за то, чтобы были соблюдены их конституционные права.