МИД ФРГ: в отношениях с РФ нельзя использовать только методы устрашения

В отношениях Германии с Россией нельзя использовать только методы устрашения, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. По его словам, такая политика лишь усилит напряжённость.

Зигмар Габриэль призвал призвал усилить контроль над вооружениями, в том числе и ядерными. Министр считает, что российская аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины подорвали доверие к Москве. Тем не менее, глава германского МИД пообещал сделать всё возможное, чтобы Россия и США продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Действие соглашения истекает в 2021 году.

В марте Германия уже предупреждала Россию об опасности новой гонки вооружений. В Кремле тогда отвергли обвинения в том, что Москва непропорционально наращивает военную силу на своих западных границах.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного прокремлевскими властями. Большинство стран мира и ООН считают присоединение незаконным. Власти Германии неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма можно обсуждать только после того, как Россия выполнит условия Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе.