Начался процесс по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, Улюкаев вымогал два миллиона долларов у представителей "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". За несколько месяцев до ареста бывший министр заявлял, что "Роснефть" –​ "ненадлежащий покупатель для такого актива". В ноябре прошлого года Улюкаев был задержан с поличным, с тех пор он находится под домашним арестом. Вину он не признает, а предъявленные обвинения считает "гнусной провокацией". Само судебное заседание продолжалось меньше двух часов, после чего дальнейшее рассмотрение материалов уголовного дела перенесли на 1 сентября.